Apple rend aujourd’hui disponible une nouvelle mise à jour (numérotée 6.1.19) de Boot Camp, à savoir l’outil qui permet d’installer Windows sur les Mac. Cela concerne uniquement les Mac avec un processeur Intel, les modèles Apple Silicon (M1 et M2) n’ont pas ce support.

Selon Apple, la mise à jour 6.1.19 de Boot Camp améliore le pilote pour le trackpad et vient corriger d’autres bugs qui ne sont pas listés.

Si vous utilisez Boot Camp sur votre Mac, lancez Windows, ouvrez le menu Démarrer et sélectionnez l’Apple Software Update. Vous verrez la mise à jour et pourrez lancer l’installation afin d’appliquer les nouveaux pilotes de Boot Camp.

Pour rappel, la mise à jour 6.1.16 (qui a vu le jour la semaine dernière) était un peu plus notable. Elle proposait le support du Wi-Fi avec la norme WPA3. Il y a déjà eu le WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et voilà donc maintenant le WPA3. Ce système existe depuis 2018 et a pour vocation de proposer une protection pour le réseau Wi-Fi, en plus de faciliter la connexion pour tout type d’appareil. D’autre part, la version corrigeait un problème de pilote Bluetooth qui survenait parfois lors de la reprise à partir de la veille ou de l’hibernation.