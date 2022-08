Un nouveau jeu va débarquer en exclusivité sur Apple Arcade, il s’agit de Hanx 101 Trivia. Ce n’est autre qu’un jeu de questions-réponses venant de l’acteur Tom Hanks.

Il s’agit du premier jeu créé par l’acteur, producteur et réalisateur oscarisé, et du premier jeu de questions-réponses disponible sur Apple Arcade. Hanx 101 Trivia, développé par le studio de jeux indépendant BlueLine Studios, permet aux joueurs de tester leurs connaissances à travers une variété de catégories et de modes de jeu pour devenir le maître ultime. Le jeu sera disponible le 2 septembre, ce vendredi donc.

Tom Hanks est le narrateur de Hanx 101 Trivia, qui comporte un ensemble initial de 58 000 questions dans diverses catégories telles que l’histoire, la science, la géographie, l’alimentation, l’art, le commerce et la technologie. « Jouez, apprenez, rivalisez et devenez un maître des questions-réponses avec Hanx 101 Trivia, créé et développé en partenariat avec l’acteur et cinéaste Tom Hanks », a déclaré Apple en annonçant le jeu.

Apple Arcade coûte 4,99€/mois ou 49,99€/an et donne accès à plus de 200 jeux.

Apple et Tom Hanks se connaissent déjà puisque l’acteur a tourné dans les films USS Greyhound : La Bataille de l’Atlantique et Finch. Aussi, Tom Hanks a lancé en 2014 l’application Hanx Writer pour simuler une machine à écrire. Elle se veut toujours disponible sur l’App Store, mais sa dernière mise à jour remonte à 2017.