Apple prévient les développeurs que les abonnements Xcode Cloud sont désormais disponibles. Comme le nom le suggère, il s’agit d’un service d’intégration continue intégré à l’application Xcode, qui sert à développer des applications pour les produits Apple.

Apple a conçu Xcode Cloud pour fournir aux développeurs des outils disponibles via le cloud pour créer des applications, exécuter des tests automatisés, fournir des applications aux testeurs et gérer les commentaires des utilisateurs. Ce fut disponible en bêta pendant près d’un an et c’est arrivé pour tous les développeurs en juin, après la keynote de la WWDC 2022. Les abonnements ne sont toutefois disponibles qu’à partir d’aujourd’hui.

Les développeurs peuvent choisir parmi quatre abonnements mensuels, qui varient en fonction du nombre total d’heures de calcul nécessaires. 25 heures de calcul par mois sont gratuites jusqu’en décembre 2023, mais coûteront 15$/mois au-delà. 100 heures de calcul par mois sont facturées 50$/mois, 250 heures de calcul par mois sont facturées 100 $/mois, et le coût pour 1 000 heures de calcul par mois est de 400 $/mois. Une heure de calcul est une heure de temps utilisée pour exécuter une tâche dans le cloud, comme la compilation d’une application ou l’exécution de tests. L’utilisation des heures de calcul peut être suivie via l’App Store Connect et dans l’application Apple Developer.

Certains vont peut-être se demander si les abonnements Xcode Cloud permettent de développer des applications pour les produits Apple sans avoir de Mac. La réponse est non, un Mac est toujours nécessaire.