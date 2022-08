Le mois de septembre sera assez riche concernant les sorties Apple Arcade. Le superbe jeu de plateforme Gris+ (déjà sorti sur consoles, PC et dans l’App Store) arrivera sur la plateforme le 30 septembre, et avant ça, les joueurs iOS/iPadOS/tvOS auront droit à Horizon Chase 2 (9 septembre), le second volet de l’excellent jeu de course arcade, Shovel Knight Dig (23 septembre), un jeu de « creusage » avec le célèbre personnage en armure, Garden Tails (16 septembre) un jeu de gestion de jardin orienté casual, et dès ce vendredi 2 septembre le quiz Hanx 101 Trivia de l’acteur Tom Hanks (dont nous vous parlons déjà en détails dans cet article). Bref, un bon gros mois en perspective pour les abonnés au service Apple Arcade (4,99 euros/mois).



Gris, le 30 septembre sur Apple Arcade



Shovel Knight Dig, le 23 septembre sur Apple Arcade



Horizon Chase 2, le 9 septembre sur Apple Arcade