Apple partage la bande-annonce de Sago Mini Friends, une série animée pour les enfants qui se base sur l’application mobile du même nom. Le service de streaming avait commandé ce programme en avril dernier.

La série Sago Mini Friends est un adorable clin d’œil à la gratitude. Elle met en scène Harvey, le chien aux oreilles gonflées, et ses meilleurs amis, Jinja le chat, Jack le lapin et Robin l’oiseau. Avec une équipe unique de résidents aussi colorés que leur propre monde fantaisiste, les quatre amis jouent, explorent, imaginent et célèbrent quotidiennement dans leur joyeuse ville de Sagoville. Dans chaque épisode, Harvey et tous ses amis expriment leur véritable gratitude pour toutes les choses, grandes et petites, à travers l’optimisme, la gentillesse, l’humour adapté aux enfants d’âge préscolaire et des chansons originales.

L’application Sago Mini World propose plus de 40 jeux pour les enfants de 2 à 5 ans et a été récompensée à quelques reprises. Elle encourage les enfants à jouer, construire, créer et faire semblant grâce à des jeux qui stimulent l’imagination et la curiosité.

Sago Mini Friends fera ses débuts sur Apple TV+ le 16 septembre prochain. Il y aura visiblement 10 épisodes avec la première saison. La durée de chaque épisode n’est pour le moment pas précisée.