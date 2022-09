Carton plein ! Sur le dernier trimestre, les ventes d’iPhone ont dépassé les ventes de smartphones Android en Amérique du Nord, une grande première pour Apple. Mais il y a plus fort encore : Counterpoint Research a en effet calculé qu’en base installée, c’est à dire en nombre d’utilisateurs actifs, l’iPhone occupait désormais plus de la moitié du marché mobile américain, le restant se partageant entre 150 modèles Android ! C’est là encore une première pour l’iPhone, et surtout cela signifie qu’Apple dispose désormais d’un levier considérable pour pousser son écosystème sur le premier marché mobile en valeur.

De fait aussi, en occupant plus de la moitié de la base installée mobile, l’iPhone s’assure d’être la plateforme prioritaire pour les développeurs et les fabricants tiers : aux Etats-Unis, il est désormais impossible de proposer un nouvel accessoire mobile sans que ce dernier ne soit compatible avec l’iPhone. Counterpoint note aussi que l’iPhone occupe 75% du marché des mobiles à plus de 1000 dollars, ce qui est déjà nettement moins surprenant.