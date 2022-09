La vague syndicale continue de progresser au sein des Apple Store américains. Après Atlanta, c’est donc au tour des employés de l’Apple Store Apple Penn Square (Oklahoma City) de se mobilier en faveur du syndicat. Le personnel de la boutique a déposé en ce sens une requête auprès du National Labor Relations Board, l’objectif étant d’organiser un vote interne pour décider de la création d’un syndicat.

Les employés de l’Apple Store d’Oklahoma City souhaitent plus précisément rejoindre le syndicat Communications Workers of America (CWA), avec bien sûr l’aval d’Apple. Confrontée à ce type de situation, la firme de Cupertino a tendance à rouspéter et à organiser des réunions anti-syndicales (pardon, des réunions de discussions sur « les différents avantages des employés des Apple Store »), mais in fine Apple s’est toujours rangé derrière la décision des salariés. La reconnaissance du syndicat ne devrait être ici qu’une formalité puisque CWA affirme qu’environ 70% du personnel d’Apple Penn Square l’ont déjà rejoint à titre individuel (30% des salariés syndiqués sont le minima requis pour l’organisation d’un vote).