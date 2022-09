Plusieurs propriétaires avec un Studio Display se plaignent de grésillements qui émanent de la partie supérieure de l’écran d’Apple. Il y a aussi des cas où les bruits se font entendre à l’arrière.

Les utilisateurs ont constaté (via Reddit, les forums Apple ou encore Twitter) que le bruit n’est pas lié au ventilateur et ne se produit que lorsqu’un MacBook Pro ou un iPad est branché sur le Studio Display. Certains ont également noté que le bruit peut varier en intensité et en hauteur en fonction de l’heure de la journée, ce qui suggère qu’un problème de blindage électrique pourrait être à l’origine du défaut.

D’autres suggèrent que le Studio Display capte les interférences des chargeurs de voitures électriques. Pour un utilisateur par exemple, la source des interférences a été localisée dans les variateurs d’éclairage Lutron Caseta installés chez lui. D’autres utilisateurs disent avoir essayé des filtres d’alimentation électrique pour résoudre le problème, mais sans succès, et certains ont reçu d’Apple un ou plusieurs appareils de remplacement qui étaient également touchés.

On ne sait pas exactement à quel point le problème est répandu, mais Apple semble être au courant du problème qui affecte certains propriétaires de Studio Display, bien qu’aucune solution n’ait encore été trouvée.

Pour rappel, un autre problème touche les haut-parleurs. Apple a d’ailleurs sorti une mise à jour logicielle pour le corriger.