L‘Apple Car déjà très attendue par les amateurs de VE (et de voitures haut de gamme) ? Une étude de Strategic Vision apporte un éclairage assez stupéfiant sur la question : plusieurs centaines de milliers de propriétaires (américains) de nouveaux véhicules ont été interrogés sur les modèles qui les intéressaient le plus parmi une liste de 45 véhicules. Petite particularité de cette liste, on y trouve des modèles qui ne sont pas disponibles à la vente aux Etats-Unis, et surtout, on y trouve aussi l’Apple Car !

Quel ne fut pas l’étonnement des analystes de Strategic Vision de constater qu’Apple est déjà la troisième marque la plus plébiscitée par les conducteurs : 26% des personnes interrogées seraient ainsi « définitivement intéressées par un véhicule Apple dans le futur ». Apple n’est devancé que par Toyota (38%) et Honda (32%), mais se classe devant Ford (21%) et Tesla (20%). Et ce n’est pas tout : plus de la moitié des propriétaires de Tesla du panel s’avouent intéressés par un futur modèle d’Apple Car !

« Si d’autres ne se préparent pas aujourd’hui à ce type de « disruption », ils pourraient se demander » Que s’est-il passé? « , comme lorsque Tesla est entré sur le marché », déclare Christopher Chaney, vice-président senior de Strategic Vision. « S’ils restent simplement endormis en dépensant toute leur ingéniosité à chasser les moteurs électriques, l’éclairage LED et les écrans plats avec des milliers d’applications et toutes les fonctionnalités de haute technologie dont vous n’avez jamais rêvé, Apple pourrait alors décrocher la lune en plein dans leur arrière-cour de vente. » poursuit le VP Senior.