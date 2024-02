Accusé depuis 6 ans d’avoir volé des secrets commerciaux du projet Titan (Apple Car), Xiaolang Zhang, un ancien ingénieur d’Apple, avait finalement préféré plaider coupable dans cette affaire, ce qui lui a valu cette semaine une condamnation de 120 jours d’emprisonnement, 3 ans de liberté conditionnelle, et 146 984 dollars de dommages et intérêts. L’ex-ingénieur s’en sort bien sachant que les procureurs fédéraux de Californie avaient demandé de leur côté une peine d’un an de prison ferme.

Pour rappel, le FBI avait enquêté sur Zhang après que ce dernier ait demandé un congé parental à Apple afin de se rendre en Chine (son pays natal), sachant que Xiaolang Zhang avait par la suite informé Apple qu’il ne reviendrait pas à son poste. Le FBI apprendra plus tard que Zhang avait été embauché par XMotors, une entreprise chinoise travaillant sur des véhicules autonomes. Problème, Zhang travaillait auparavant chez Apple dans la division du projet Titan, c’est à dire le projet d’Apple Car. L’enquête du FBI (et d’Apple en interne) déterminera en outre que l’ex-ingénieur du projet Titan avait volé de nombreux fichiers à Apple, dont un document de 25 pages contenant les schémas techniques d’un circuit imprimé pour un véhicule autonome.

Cette affaire nous rappelle que l’espionnage commerciale reste une pratique « courante » dans le secteur de la tech, les enjeux financiers étant souvent colossaux et se chiffrant en milliards de dollars. A ce titre, la Chine est considérée comme l’un des pays qui tente le plus activement de récupérer les secrets commerciaux des entreprises étrangères, soit par la voie du piratage informatique, soit comme ici, par la technique du Cheval de Troie.