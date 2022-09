Causeway, un nouveau film mettant notamment en scène Jennifer Lawrence, sera disponible le 4 novembre prochain sur Apple TV+. Pour rappel, le service de streaming avait acquis les droits le mois dernier.

Des nouveautés à venir pour Apple TV+

Causeway est le portrait intime d’une soldate qui lutte pour s’adapter à sa vie après son retour à la Nouvelle-Orléans. Brian Tyree Henry fait partie du casting, aux côtés de Jennifer Lawrence qui fait également office de productrice du film en plus d’être actrice.

Tourné à la Nouvelle-Orléans, le film du studio A24 est écrit par Ottessa Moshfegh, Luke Goebel et Elizabeth Sanders. Jennifer Lawrence produit aux côtés de Justine Ciarrocchi. En plus de la réalisation, Lila Neugebauer est une productrice exécutive.

Apple TV+ dévoilera le long-métrage à l’occasion du festival international du film de Toronto. Louis Armstrong’s Black & Blues sera également présenté lors de cette occasion. Ce programme sera disponible sur Apple TV+ le 28 octobre prochain. Apple profitera également de l’événement pour mettre en lumière Gutsy, une série documentaire en huit épisodes qui suit Hillary Rodham Clinton et Chelsea Clinton alors qu’elles rendent hommage aux femmes artistes, militantes et leaders qui les inspirent. Les deux Clinton interviendront en tant que conférencières invitées.

D’autre part, il y aura une première diffusion pour Sidney, un documentaire sur Sidney Poitier (produit par Oprah Winfrey), Raymond & Ray, une série avec Ewan McGregor et Ethan Hawke, ainsi que The Greatest Beer Run Ever avec Zac Efron.

« Nous sommes ravis de présenter un éventail aussi diversifié d’Apple Originals au festival de cette année », a déclaré Matt Dentler, responsable des films d’Apple. « Qu’il s’agisse de documentaires sur des icônes ou de films dramatiques réalisés par des cinéastes et des acteurs oscarisés, le public du festival va être comblé. Nous sommes impatients de donner aux cinéphiles du monde entier un premier aperçu à Toronto ».