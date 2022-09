La ville de Jackson dans le Mississippi aux États-Unis connaît actuellement une pénurie d’eau courante. Environ 150 000 personnes sont concernées. Des inondations ont perturbé le fonctionnement d’une usine de traitement des eaux essentielle, et déjà vieillissante.

Cette ville du sud des États-Unis, où le taux de pauvreté est élevé, vit une importante crise de l’eau depuis des années. Depuis le début de semaine, elle est plongée dans une situation d’urgence. Des inondations ont perturbé le fonctionnement d’une usine de traitement des eaux essentielle pour la ville. En ouvrant le robinet, les habitants ne voient parfois plus que quelques gouttes s’écouler, ou une eau marron. Ils sont contraints de faire la queue pour récupérer des bouteilles d’eau. Ce qui reste d’eau courante ne doit surtout pas être bu, ont alerté les autorités. « Sous la douche, assurez-vous que votre bouche n’est pas ouverte parce que, encore une fois, il ne faut pas avaler cette eau », a ainsi prévenu Jim Craig, des autorités sanitaires du Mississippi.

Suite à cette situation, Tim Cook annonce qu’Apple va faire un don pour aider les équipes locales. Voici ce qu’a déclaré le patron d’Apple sur Twitter :

We're thinking of the people of Jackson, Mississippi who are struggling for that most basic of necessities this summer — clean water. Apple is donating to relief efforts on the ground aimed at distributing food and water immediately.

— Tim Cook (@tim_cook) September 2, 2022