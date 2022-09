Aussi bien l’iPhone 14 Pro que l’iPhone 14 Pro Max auraient de plus grosses batteries en comparaison avec leurs prédécesseurs, selon Mark Gurman de Bloomberg. Il est possible que ce soit en lien avec la fonction de l’écran toujours allumé (Always On).

Le choix des plus grosses batteries se traduirait par des iPhone 14 Pro et Pro Max avec un gabarit un peu plus important que celui des iPhone 13 Pro. Mais cela ne signifie pas pour autant que l’autonomie générale sera meilleure que la génération de 2021.

Les nouveaux modèles auront un écran OLED avec un affichage variable pouvant grimper jusqu’à 120 Hz et surtout pouvant descendre à 1 Hz. En comparaison, les iPhone 13 Pro descendent jusqu’à 10 Hz. Mais le fait de tomber à 1 Hz ne sera visiblement pas suffisant pour limiter la consommation d’énergie de l’écran toujours allumé, d’où le choix de mettre des batteries un peu plus grosses pour compenser.

Vient alors une question : sera-t-il possible de désactiver la fonction de l’écran toujours allumé ? Si oui, il sera intéressant de voir les tests d’autonomie entre un iPhone 13 Pro (Max) et un iPhone 14 Pro (Max) sans le mode.

Pour rappel, Apple annoncera ses nouveaux smartphones lors du keynote qui aura lieu le 7 septembre. Il y aura l’iPhone 14 (6,1 pouces), l’iPhone 14 Plus (6,7 pouces), l’iPhone 14 Pro (6,1 pouces) et l’iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces).