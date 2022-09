A deux jours de la keynote, l‘Apple Watch Pro est au coeur de nouvelles fuites. Le célèbre leaker Sonny Dickson dévoile sur Weibo une protection de boitier qui en dit long sur l’aspects Rugged (solidifié) de l’Apple Watch Pro, un modèle à priori conçu pour le « tout terrain ». Si l’on s’en tient au format de la protection, l’écran de l’Apple Watch Pro devrait être un 47 ou 48 mm. Un autre cliché, cette fois d’un bracelet tout en un, confirme encore et toujours le design plus massif de la toquante, avec ce qui semble être deux espace supplémentaires pour des boutons.

Un second leaker du nom d’Uncle Pan nous livre l’image de protections latérales de différents coloris, protections « raccords » avec les leaks de Dickson. Tout indique donc que l’Apple Watch Pro sera nettement plus imposante que les modèles actuels, plus solide aussi, avec plus de boutons et sans doute aussi beaucoup plus chère (beaucoup de « plus » en somme…). L’Apple Watch Pro devrait être dévoilée en même temps que l’Apple Watch Series 8 lors de la keynote du 7 septembre.