L’abonnement Apple One va arriver comme un cadeau chez Verizon avec le lancement de l’iPhone 14, selon MacRumors. Cela interviendra ce mois-ci, ce sera la première fois qu’un opérateur américain inclura l’offre en tant que bonus avec ses forfaits.

Apple One regroupe plusieurs services du constructeur. On retrouve Apple Music pour écouter de la musique en streaming, Apple TV+ pour voir des films, séries et documentaires en streaming, Apple Arcade pour jouer à plus de 200 jeux, iCloud+ pour stocker ses données en ligne et Apple Fitness+ pour faire des activités physiques. Il y a également Apple News+ pour lire de nombreux magazines et journaux, mais c’est uniquement disponible dans une poignée de pays anglophones.

Dans le cas de Verizon, l’abonnement offert à Apple One devrait normalement être proposé avec le forfait le plus cher, qui coûte 90 dollars/mois. Celui-ci inclut déjà plusieurs cadeaux, dont Disney+, ESPN+, Hulu, Apple Arcade ou Google Play Pass, Apple Music, 50% de réduction sur l’abonnement d’un forfait pour une montre ou une tablette, et 600 Go de stockage en ligne.

Verizon sera donc le premier opérateur américain à ajouter Apple One dans son offre, mais ce ne sera pas le premier opérateur à le faire à l’échelle mondiale. En effet, l’opérateur britannique EE le propose déjà.

Pour rappel, Apple One coûte normalement 14,95€/mois pour une personne, 19,95€/mois pour une famille (6 personnes) ou 28,95€/mois pour l’offre premium.