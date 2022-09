L’Apple Watch Pro sera annoncée demain et ce modèle aura le droit à des bracelets exclusifs, ainsi que des cadrans non disponibles sur les autres modèles selon Mark Gurman de Bloomberg.

Voici ce que le journaliste a révélé dans un tweet :

This isn’t covered in the CAD drawings, but the new set of bands for the Apple Watch Pro is going to be pretty wide ranging and play into the extreme sports theme. There will also be some pretty info dense faces for fitness metrics. https://t.co/jSD0KZGe1b

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2022