Chaque année, Apple propose une nouvelle version de son Apple Watch. Nous avons même des années où il y a plusieurs modèles, comme l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Ultra. Mais les sorties annuelles pourraient s’arrêter.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple envisage de ne plus proposer une nouvelle Apple Watch chaque année. Des discussions ont eu lieu en interne chez Apple à ce sujet, afin de ralentir le rythme.

Pourquoi ce choix ? Force est de constater que les nouvelles Apple Watch ont généralement peu de changements marquants par rapport aux précédents modèles. Pour le processeur par exemple, l’Apple Watch Series 8 de 2022 est aussi puissante que la Series 7 de 2021… et que la Series 6 de 2020. Fort heureusement, cela va changer cette année avec la Series 9 qui va proposer un nouveau processeur plus performant.

Il n’est pas précisé pour l’instant si les discussions ont débouché sur une décision de ralentir le rythme de sortie des Apple Watch ou si elles sont toujours en cours. On notera en tout cas que l’Apple Watch SE n’est pas un modèle qui se renouvelle chaque année. À l’inverse, une nouvelle Apple Watch Series voit le jour tous les ans et l’Apple Watch Ultra connaîtra visiblement le même sort. En effet, la première génération a vu le jour l’année dernière et la deuxième sortira cette année selon les rumeurs.