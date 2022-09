Sur le front de l’IA, et comparativement aux autres GAFA, Apple a été plutôt lent au démarrage. Depuis quelques années cependant, la firme de Cupertino s’est véritablement investie sur ces technologies logicielles prometteuses en multipliant les papiers scientifiques et en présentant même parfois des premiers résultats probants. Ce 180° se traduit aussi au niveau des salons et conférences consacrées à l’IA, auparavant boudés par Apple. Mais ça, c’était avant, car l’on vient d’apprendre que Ge Yue, la vice-présidente et directrice générale d’Apple pour la « Grande Chine » a participé à la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle qui s’est tenue dernièrement à Shanghai.

La VP d’Apple s’est principalement exprimée sur les avancées d’Apple dans les domaines de la santé et de l’accessibilité. Concernant ce dernier point, Ge Yue a cité quelques exemples comme la fonction Assistive Touch de l’Apple Watch, la détection de porte dans iOS 16 et iPadOS 16 ou bien encore l’amélioration des conversations avec les AirPods Pro. Sur un plan plus technique, la directrice d’Apple Chine a précisé que les modèles d’apprentissage automatique sur lesquels travaille Apple s’appuient à la fois sur la puissance des puces Ax/Apple Silicon ainsi que sur la qualité des données récupérées en entrée via différents capteurs intégrés dans les appareils (tactiles, de mouvements, sonores, visuels, etc.).