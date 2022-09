Aujourd’hui a lieu la keynote d’Apple pour l’annonce de plusieurs produits, dont les iPhone 14. Comme à chaque fois avant la conférence, Tim Cook a publié un tweet.

« Bonjour ! J’ai hâte d’assister à un événement Apple exceptionnel », a tweeté le patron d’Apple, avec une vue sur l’Apple Park. On notera l’usage du mot « stellar » en anglais qui dans la phrase veut dire « exceptionnel », mais qui signifie également « stellaire ». Et ce choix du mot est tout sauf anodin quand on sait que l’une des nouveautés de l’iPhone 14 serait le support de la connexion satellitaire, notamment pour être en mesure de contacter les secours quand il n’y a pas le moindre réseau mobile. La photo de Tim Cook montre d’ailleurs le ciel, là encore en lien avec les satellites.

Good morning! Looking forward to a stellar Apple event. pic.twitter.com/8rwWBwX79V — Tim Cook (@tim_cook) September 7, 2022

Les rumeurs avaient au départ suggéré que la connexion satellitaire serait disponible avec les iPhone 13. Il se trouve qu’Apple n’a rien dit à ce sujet lors de sa présentation. Récemment, nous avons appris que le fabricant et les opérateurs n’avaient pas trouvé d’accord, d’où l’absence de communication sur le sujet. Maintenant, la connexion satellitaire serait une réalité avec les iPhone 14. À voir si cela concernera tous les modèles ou seulement les modèles Pro.

La conférence d’Apple aura lieu aujourd’hui à 19 heures (heure française), elle pourra être suivie en direct sur iPhoneAddict depuis cette adresse ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad (Lien App Store) en se rendant dans l’onglet Keynote.