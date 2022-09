Place aux AirPods Pro 2 : les nouveaux intras d’Apple disposent de la puce H2 pour une connectivité haut performance, et s’améliorent sur le front du rendu sonore (distorsion beaucoup plus faible, entre autres). Toujours sur la partie son, l’audio spatial personnalisé s’adapte à chaque utilisateur afin de proposer la meilleure expérience audio possible. L’interface évolue aussi avec un contrôle au toucher (balayage sur les écouteurs pour augmenter ou baisser le son par exemple).

Les AirPods Pro 2 savent aussi « analyser » les sons extérieurs environnants et peuvent ainsi automatiquement diminuer le niveau sonore de ce bruit de fond sans que l’utilisateur n’ait à intervenir. Apple annonce que la réduction des bruits extérieurs est 2 fois meilleure avec les nouveaux AirPods Pro par rapport au précédent modèles. Plus anecdotique, des embouts plus petits sont proposés… pour les petites oreilles.

L’autonomie des nouveaux AirPods Pro 2 est de 6 heures (soit un gain de 33% par rapport au modèle précédent), ou de 30 heures de charge à l’aide du boîtier, (soit 6 heures de plus qu’auparavant). A noter que le boîtier de charge embarque un haut-parleur en lien avec l’app Localiser. On peut aussi y rajouter une lanière. Les AirPods Pro 2 coûtent 249 euros et seront disponibles à la vente le 23 septembre prochain. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant.