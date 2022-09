Ce 7 septembre marque la fin de l’Apple Watch Serie 3, la montre n’est désormais plus commercialisée. Ce n’est en soi pas une surprise. En effet, watchOS 9, la nouvelle mise à jour, sortira le 12 septembre et nécessitera au minimum l’Apple Watch Series 4.

Disponible depuis 2017, l’Apple Watch Series 3 avait le même design que les précédentes montres et n’arborait pas les boîtiers plus grands qu’Apple a commencé à proposer avec la Series 4. C’était la première Apple Watch à offrir une connectivité cellulaire lors de son lancement.

La montre embarquait une puce Apple S3, qui s’avère problématique de nos jours (avec des lenteurs, obligation de faire une restauration pour installer une mise à jour, etc).

Elle n’est donc plus disponible à partir d’aujourd’hui chez Apple. Le modèle le moins cher devient l’Apple Watch SE, avec le nouveau modèle (disponible dès maintenant en précommande) qui commence à 299€.

Dans le même temps, Apple a stoppé la vente des modèles Nike et Edition. La gamme Apple Watch Edition était disponible depuis le lancement de la montre en 2015. Au fil des années, l’Apple Watch Edition s’est distinguée par des boîtiers uniques fabriqués dans des matériaux comme l’or et la céramique. Quant à Nike, il existe toujours des bracelets créés par la marque à la virgule, mais il n’y a plus une montre spécifique.