L’Apple Watch Ultra a été l’une des principales annonces à la keynote et celle-ci dispose de bracelets spécifiques. Mais qu’en est-il des bracelets des précédentes montres ? Peut-on toujours les utiliser ? La réponse est oui… selon les cas.

Sur son site, Apple détaille ce qu’il est en est pour les bracelets avec l’Apple Watch Ultra :

La plupart des bracelets peuvent être associés à n’importe quel boîtier Apple Watch Series 3 ou plus récent de la même taille. Les bracelets de 41 mm sont compatibles avec les boîtiers de 38 mm et 40 mm ; les bracelets de 45 mm sont compatibles avec les boîtiers de 42 mm, de 44 mm et de 49 mm.

Les bracelets Boucle unique et Boucle unique tressée sont uniquement compatibles avec l’Apple Watch SE et avec l’Apple Watch Series 4 (ou modèles plus récents). Les boîtiers de 40 mm et de 41 mm sont compatibles avec les bracelets de tailles 1 à 9 ; les boîtiers de 44 mm et de 45 mm sont compatibles avec les bracelets de tailles 1 à 12.