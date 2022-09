Une nouvelle fonctionnalité présente dans iOS 16 se charge de prévenir les utilisateurs quand ils utilisent des AirPods qui s’avèrent être de faux modèles. C’est en place depuis la release candidate d’iOS 16 (disponible depuis hier soir) et ce sera évidemment à retrouver avec la version pour le grand public.

Le code source indique que lorsqu’un utilisateur tente d’appairer des AirPods non authentiques à son iPhone, iOS 16 affiche un message à l’écran : « Ces écouteurs n’ont pas pu être vérifiés comme étant des AirPods authentiques et peuvent ne pas se comporter comme prévu ». Un bouton « En savoir plus » est présent et redirige l’utilisateur vers le site d’Apple. La page explique comment repérer de vrais AirPods et de faux modèles.

Il est bon de noter qu’il s’agit d’une simple alerte. Ceux qui le souhaitent peuvent utiliser les faux AirPods, il n’y a pas de blocage particulier au niveau d’iOS. Apple se charge simplement de prévenir les utilisateurs, certains pouvant penser qu’ils ont dans les oreilles les véritables écouteurs du fabricant d’iPhone alors que ce n’est pas le cas.

Apple proposera la version finale d’iOS 16 le 12 septembre. En toute logique, la fonctionnalité pour détecter les faux écouteurs sera en place dès le départ, sauf si Apple décide pour une raison X de l’activer plus tard.