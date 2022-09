C’est un joli coup (franc) : Apple Arcade accueillera bientôt la version annuelle de Football Manager Touch, véritable référence dans le domaine du jeu de gestion sportive sur mobile. L’éditeur Sport Interactive (qui appartient à Sega) s’excuse presque de ne pas avoir livré de version Touch de Football Manager en 2021 et loue l’ « excitant partenariat avec Apple Arcade » . Football Manager 2023 Touch proposera les principales compétitions du noble sport soit l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et l’UEFA Europa Conference League (avec bien sûr les noms et stats des vraies équipes et des vrais joueurs). Et bien évidemment, il y aura toujours une multitude de paramètres à surveiller/contrôler. N’est pas entraineur ou dirigeant de club qui veut… Football Manager 2023 Touch sera disponible le 8 novembre prochain dans Apple Arcade.



Sport Interactive ne donne pas plus d’informations mais promet d’en dire un peu plus dans les jours qui viennent. A noter qu’en parallèle de cette version mobile, Football Manager 2023 sera aussi disponible sur Consoles new gen (PS5 et Xbox Series), Game Pass, PC (Steam et Epic Games Store), et même sur Mac !