Apple dévoile la liste des jeux qui vont rejoindre le catalogue de son service Apple Arcade en novembre et décembre. Cela intervient quelques jours après la première augmentation de prix pour la plateforme. Elle coûte désormais 6,99€/mois, contre 4,99€/mois auparavant.

Knotwords+ — 3 novembre

Développé par Zach Gage, un développeur de jeux indépendants à l’origine d’autres titres Apple Arcade tels que Card of Darkness, Good Sudoku+ et Flipflop Solitaire+, Knotwords+ est un puzzle de logique minimal et élégant avec des mots. Les règles sont simples : disposez les lettres dans chaque section de façon à ce que chaque mot soit complet, horizontalement et verticalement. Chaque puzzle peut sembler difficile au début, mais devient plus facile au fur et à mesure que le joueur progresse, chaque étape le guidant naturellement vers la solution.

Football Manager 2024 Touch — 6 novembre

Chassez la gloire instantanée avec l’un des meilleurs clubs du monde, et avec l’arrivée de la nouvelle fonctionnalité de compatibilité des sauvegardes, tous les joueurs de Football Manager 2023 Touch sur Apple Arcade pourront poursuivre leur carrière dans Football Manager 2024 Touch.

Downwell+ — 17 novembre

Un jeu curieux qui raconte l’histoire d’un jeune garçon qui s’aventure au fond d’un puits à la recherche de trésors inimaginables, avec ses seules bottes de tir pour le protéger. Les joueurs s’enfoncent dans les ténèbres remplies de créatures effrayantes et de secrets mystérieux pour collecter les spectaculaires gemmes rouges éparpillées sur les rochers.

Delicious – Miracle of Life+ — 24 novembre

Ce jeu de cuisine avec gestion du temps invite les joueurs à rejoindre la future mère Emily et sa famille grandissante alors qu’elle fait face aux défis de la grossesse, tout en gérant une cuisine animée pour son blog vidéo de cuisine et en se préparant à l’arrivée de son nouveau bébé.

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition — 5 décembre

Explorez un monde rempli de magie dans Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, un mélange de simulation de vie et de jeu d’aventure mettant en scène les amis de Disney et Pixar préférés des fans. Les joueurs découvriront des histoires enchanteresses aux côtés de personnages bien-aimés, tout en s’efforçant de libérer la vallée de Dreamlight des griffes de l’Oubli : une force mystérieuse qui s’est abattue sur la vallée.

Sonic Dream Team — 5 décembre

Exclusivité Apple Arcade. Ce nouveau jeu d’action et de plateforme en 3D suit le diabolique Docteur Robotnik (Eggman) qui a découvert la Rêverie, un appareil ancien ayant le pouvoir de manifester les rêves dans le monde réel. Rejoignez Sonic et ses amis pour naviguer dans des paysages de rêve tortueux, sauver leurs amis et mettre un terme à la quête d’Eggman pour dominer le monde.

Puzzle & Dragons Story — 5 décembre

Exclusivité Apple Arcade. Le jeu combine des puzzles de type Match 3 avec un gameplay RPG de collection de créatures, où les joueurs recrutent des alliés, améliorent leurs équipes et conquièrent des donjons.

Turmoil+ — 5 décembre

Le titre offre aux joueurs un jeu de simulation au charme visuel et à l’humour décalé, inspiré de la ruée vers le pétrole en Amérique du Nord au 19e siècle.

Apple ajoute que 50 mises à jour pour les jeux existants vont progressivement voir le jour, dont une pour NBA 2K24.