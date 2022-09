Conçue par Hillary Clinton et sa fille Chelsea Clinton, la docu-série Gutsy met en scène l’ex-première dame des Etats-Unis dans une série d’entretiens avec des femmes « audacieuses, courageuses et influentes ». Le premier épisode a pour sujet les femmes dans la comédie, les comédiennes Wanda Sykes et Amy Schumer livrant leurs analyses sur la place des femmes dans la comédie US. Le second épisode change totalement de braquet puisqu’il y est question des mères qui ont perdu des enfants suite à des crimes violents. Cette thématique tragiques est abordée avec la célèbre rappeuse Megan Thee Stallion.



On retrouve d’autres personnalités plus ou moins connues (mais toutes américaines) dans les épisodes suivants, comme Kim Kardashian, Gloria Steinem, Abby Wambach, Glennon Doyle, les militantes écologistes Jane Goodall et Quannah Chasinghorse, Amber Ruffin, Little Rock Nine, ou bien encore la drag queen Symone. Le 8ème et dernier épisode de la série est consacrée à la relation mère-fille entre Hillary et Chelsea, avec la participation des actrices Goldie Hawn et Kate Hudson. Les huit épisodes de Gutsy sont tous disponibles sur Apple TV+.