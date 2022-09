Apple a mis en ligne une publicité pour l’iPhone 14 Pro et plus particulièrement pour la détection des accidents. Il s’agit de l’une des nouveautés des nouveaux smartphones (que l’on retrouve aussi sur les Apple Watch Series 8, SE 2 et Ultra d’ailleurs).

L’iPhone 14 Pro est capable de détecter que vous venez d’avoir un grave accident de voiture. Le smartphone va alors appeler automatiquement les secours et prévenir vos contacts d’urgence. Apple utilise plusieurs éléments pour détecter un accident :

Variations soudaines de vitesse : un nouvel accéléromètre force g élevée détecte les accélérations et décélérations extrêmes jusqu’à 256 g.

: un nouvel accéléromètre force g élevée détecte les accélérations et décélérations extrêmes jusqu’à 256 g. Changements brusques de direction : un gyroscope à gamme dynamique élevée surveille les changements d’orientation brusques de la voiture.

: un gyroscope à gamme dynamique élevée surveille les changements d’orientation brusques de la voiture. Crash-tests : Apple a mis au point des algorithmes de mouvement avancés en réalisant des tests de tonneaux et de collision frontale, latérale et arrière.

: Apple a mis au point des algorithmes de mouvement avancés en réalisant des tests de tonneaux et de collision frontale, latérale et arrière. Changements de pression dans l’habitacle : le baromètre détecte les changements de pression provoqués par le déploiement des airbags.

: le baromètre détecte les changements de pression provoqués par le déploiement des airbags. Bruits de collision intenses : lorsque vous êtes au volant, le micro identifie les niveaux sonores extrêmes causés par une collision. Pour plus de confidentialité, tout le traitement s’effectue sur votre iPhone.

: lorsque vous êtes au volant, le micro identifie les niveaux sonores extrêmes causés par une collision. Pour plus de confidentialité, tout le traitement s’effectue sur votre iPhone. Données d’accidents réels : Apple a utilisé les données publiques d’accidents ayant réellement eu lieu pour que la fonctionnalité de détection d’accidents soit aussi fiable que possible.

À noter que la publicité d’Apple évoque aussi l’amélioration pour la partie photo de l’iPhone 14 Pro et l’écran toujours allumé. Mais c’est très brièvement évoqué, la réclame se focalise sur la détection des accidents.

Les iPhone 14 sont disponibles dès maintenant à la précommande, le lancement aura lieu le 16 septembre.