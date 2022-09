Les iPhone 14 Pro et Pro Max sont disponibles avec quatre capacités de stockage, mais le modèle de 128 Go ne propose pas l’enregistrement vidéo en 4K ProRes. Cette restriction était déjà une réalité sur l’iPhone 13 Pro et ça continue cette année.

La page des caractéristiques sur le site d’Apple indique : « Enregistrement vidéo ProRes jusqu’à 4K à 30 i/s (1080p à 30 i/s pour 128 Go de stockage) ». Le constructeur l’a également discrètement indiqué dans son communiqué de presse annonçant les nouveaux smartphones :

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max prennent en charge l’enregistrement vidéo ProRes dans l’app Appareil photo à une résolution de 1080p à 30 i/s avec l’option de stockage de 128 Go et jusqu’en 4K à 30 i/s avec les options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To.

Pourquoi cette limitation ? Une explication précise n’est pas donnée. Il est possible que ce soit en lien avec le stockage. Apple fait savoir qu’une vidéo 10 bits ProRes d’une minute pèse environ 1,7 Go, là où le poids est de 6 Go pour une vidéo 4K. Sur un modèle de 128 Go, cela signifierait 21 minutes au maximum. Et encore, c’est en partant du principe que les 128 Go sont réellement exploitables par l’utilisateur (ce qui n’est pas le cas).

Le ProRes fait référence à une famille de codecs d’Apple qui permettent de compresser les vidéos dans des fichiers de taille réduite avec une très bonne qualité d’image. L’entreprise explique que le ProRes a pour vocation d’avoir à l’arrivée des vidéos de qualité qui peuvent faire office de publicités, d’émissions ou de films.

À noter que les iPhone 14 et 14 Plus ne prennent pas en charge l’enregistrement vidéo ProRes, que ce soit en 1080p ou 4K.