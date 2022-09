C’est acté : le prix de l‘iPhone 14 Pro est de 1329 euros en France, et si l’on en croit le classement établi par le site Nukeni, notre pays est bien l’un des endroits dans le monde où les nouveaux iPhone sont les plus chers. Positionné à la triste 26ème place de classement, le prix de l’iPhone 14 Pro creuse l’écart avec les tarifs constatés aux Etats Unis (987 euros en conversion), au Japon (1040 euros), au Canada (1112 euros), en Chine (1140 euros) ou en Allemagne (1299 euros). L’écart de prix est le même (ainsi que la place au classement) pour l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro Max.

La situation est d’autant plus critique que la France est loin d’être dans le peloton de tête des pays « riches » en terme de salaire (et ce malgré un 7ème rang au classement des plus grandes puissances mondiales). Le salaire moyen (en net) est en effet de 2310 euros/mois en France (et AVANT imposition sur le revenu), mais si l’on prend en compte l’ensemble de la population en âge de travailler, le revenu d’existence est alors de seulement 1800 euros net/mois (pour une personne seule). Par comparaison, le revenu moyen net aux USA, après imposition, est de 3373 dollars mensuel, soit presque le double ! Dans ces conditions, il ne faut pas trop s’étonner que l’iPhone plafonne à 15% en base installée en France, contre 51% de Pdm aux USA.