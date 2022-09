L’une des nouveautés de l’iPhone 14 Pro est l’écran toujours allumé (Always-On Display). Cela permet d’avoir en permanence des informations sur l’écran, dont l’heure, la date et des widgets. Il se trouve qu’Apple a pensé à une fonctionnalité quand l’utilisateur dispose d’une Apple Watch au poignet.

Le YouTubeur allemand Felixba, qui était présent au Steve Jobs Theater pour la keynote d’Apple mercredi dernier et qui a pu prendre en main les nouveaux produits, explique que si un utilisateur dispose d’une Apple Watch couplée à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max, alors le téléphone désactivera l’écran toujours allumé lorsqu’il détectera que l’utilisateur a quitté la pièce sans son téléphone.

Comment cela fonctionne-t-il ? Il est possible que l’iPhone 14 Pro utilise les données de proximité de l’Apple Watch pour activer la fonction et détecter si l’utilisateur a quitté la pièce. Apple ne fait aucune mention de cette fonction sur son site et ne l’a pas mentionnée lors de sa keynote. Cela se veut en tout cas un moyen d’économiser de la batterie.

L’écran toujours allumé des iPhone 14 Pro et Pro Max s’éteint déjà lorsque le téléphone se trouve dans la poche de l’utilisateur ou l’écran face à une table, ce qui permet d’économiser la batterie lorsque l’appareil n’est pas utilisé.