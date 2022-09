Les premiers tests des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont arrivés, deux jours avant la commercialisation des smartphones d’Apple. De manière générale, les avis sont positifs, que ce soit pour la Dynamic Island, l’écran toujours allumé (Always-On Display), les photos et plus encore.

Tests des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

La Dynamic Island est le nom qu’Apple donne à sa nouvelle encoche dynamique. Le fabricant utilise de manière intelligente le logiciel pour la transformer en différentes formes et tailles pour des éléments tels que les appels téléphoniques entrants, les alertes, les notifications, l’authentification Face ID, les minuteries, la navigation GPS, les activités en direct et plus encore.

Dynamic Island intéressante

Selon The Verge, le système est intéressant en l’état, mais le potentiel de la fonctionnalité n’est pas encore pleinement exploité car aucune application tierce ne prend en charge la Dynamic Island au lancement. Les applications tierces seront en mesure de la prendre en charge un peu plus tard, notamment avec les activités en direct. « Pour l’instant, la Dynamic Island semble être l’une de ces choses qui ont besoin d’une année de raffinement et de l’attention des développeurs avant que nous sachions vraiment à quel point elle est importante », explique le site.

Écran toujours allumé pas assez sombre

Pour ce qui est de l’écran toujours allumé, TheStreet et le Wall Street Journal expliquent que la fonctionnalité n’a pas vraiment eu un impact sur l’autonomie de l’iPhone 14 Pro (Max) pendant le test, ce qui est une bonne nouvelle. Pour sa part, The Verge pense que l’écran n’est pas assez sombre, donnant l’impression que son téléphone est tout le monde réveillé. Le site trouve que les smartphones Android gère mieux cet élément.

Des améliorations en photos

Côté photo, Apple propose cette année un capteur principal de 48 mégapixels et le gain se ressent par rapport au capteur de 12 mégapixels des iPhone 13 Pro, notamment avec le format ProRAW explique Input. CNET note aussi que l’amélioration de la qualité visuelle est notable, avec notamment des photos plus lumineuses. Par contre, Engadget n’est pas vraiment impressionné et estime que les photos prises avec un iPhone 13 Pro sont plus que similaires à celles d’un iPhone 14 Pro.

L’A16 améliore les performances

Un autre élément à prendre en compte : les performances. Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max embarquent la nouvelle puce A16 d’Apple et les tests montrent qu’il y a effectivement un gain : +8,7% avec un cœur du processeur et +16,37% avec tous les cœurs. Voici les scores des benchmarks avec le test via Geekbench :

iPhone 12 Pro — A14 Bionic : 1 586 avec un cœur du processeur / 3 937 avec tous les cœurs

iPhone 13 Pro — A15 Bionic : 1 725 / 4 722

iPhone 14 Pro — A16 Bionic : 1 875 / 5 495

Autonomie similaire à l’an dernier

Qu’en est-il de l’autonomie ? Le Wall Street Journal explique que c’est similaire aux iPhone 13 Pro de l’an dernier. C’est donc bon dans l’ensemble, mais il ne faut pas s’attendre à un gain particulier.

