Apple rend aujourd’hui disponible la bêta 1 (build 20B5045d) d’iOS 16.1 sur iPhone. Elle débarque à peine 48 heures après la sortie de la version finale d’iOS 16 pour le grand public.

Il n’y a pour le moment pas d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec la bêta 1 d’iOS 16.1 sur iPhone. Nous savons que certaines fonctionnalités d’iOS 16 n’étaient pas prêtes pour le lancement et doivent voir le jour avec de futures mises à jour. Il est notamment questions des activités en direct pour avoir des informations sur certains éléments depuis son écran de verrouillage (scores d’une rencontre sportive, détails sur une livraison de type Uber Eeats, etc). Il y a également la photothèque partagée iCloud. A voir si c’est disponible avec la version du jour ou si ce sera pour plus tard.

Si votre iPhone est configuré avec le profil des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la première bêta d’iOS 16.1.

Apple ne dit pas encore quand la version finale sera disponible pour tout le monde. On peut se douter que ce sera dans quelques semaines, mais reste à savoir quand exactement. Pour donner une idée, Apple avait l’année dernière sorti la version finale d’iOS 15.1 le 25 octobre. On peut donc imaginer que le créneau de sortie sera similaire pour iOS 16.1.