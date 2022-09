Ce 12 septembre marque la disponibilité de la version finale d’iOS 16 sur iPhone, tout le monde peut télécharger la mise à majeure. Les développeurs et testeurs publics ont pu la tester tout l’été avec plusieurs bêtas et une release candidate. Quant à ceux qui ont un iPad, il faudra patienter. En effet, la version finale d’iPadOS 16 ne sera pas disponible avant le mois d’octobre.

Les appareils compatibles avec iOS 16

Apple a communiqué la liste des iPhone et iPod touch qui sont éligibles à l’installation d’iOS 16, les voici :

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

Téléchargement d’iOS 16

Pour télécharger iOS 16, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle depuis votre iPhone. Vous verrez la mise à jour apparaitre. Ainsi, vous n’aurez pas plus qu’à lancer le téléchargement puis attendre que l’installation se fasse. Vous pouvez aussi télécharger le firmware depuis cette page dédiée puis faire une installation manuel via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).

Les nouveautés d’iOS 16

Nouvel écran de verrouillage personnalisable

Personnalisez votre écran de verrouillage pour que votre iPhone ne ressemble qu’à vous. Mettez en avant vos photos préférées, changez de police et choisissez des widgets pour voir tout ce qui vous intéresse d’un simple coup d’œil. Vous pouvez aussi créer plusieurs écrans de verrouillage, chacun doté d’un fond et d’un style uniques, et passez facilement de l’un à l’autre.

Autre changement, les notifications apparaissent désormais depuis le bas de l’écran. Aussi, il y aura avec une future mise à jour les activités en direct. Votre écran de verrouillage vous tiendra au courant de tout ce qui se passe en temps réel. Consultez le score d’un match ou suivez l’avancée d’une livraison, sans déverrouiller votre appareil.

Du nouveau pour le mode Concentration

Avec la configuration simplifiée du mode Concentration, vous pouvez autoriser ou mettre en sourdine les notifications provenant des applications et des personnes de votre choix. Associez un écran de verrouillage à un mode de concentration pour que votre iPhone s’accorde à vos besoins du moment, et changez de mode d’un simple geste. Passez par exemple du mode Temps pour soi au mode Travail pour retrouver des widgets affichant vos listes de tâches et vos prochaines réunions.

En masquant les sources de distraction, les filtres de concentration vous aident à définir des limites dans les applications. Vous pouvez, par exemple, choisir de ne pas recevoir les notifications de votre messagerie professionnelle lorsque le mode Temps pour soi est activé.

Photothèque partagée iCloud

Partagez facilement des photos et des vidéos avec cinq autres personnes pour que tout le groupe puisse en profiter et enrichir l’album de souvenirs communs. Dans la photothèque partagée iCloud, les photos sont accessibles à tout moment et au même endroit, y compris celles prises ou retouchées par vos proches. À noter que ce sera disponible avec une future mise à jour d’iOS 16.

Créez une photothèque partagée en sélectionnant des photos prises à partir d’une date précise ou en fonction des personnes présentes sur les clichés. Lorsque vous l’avez configurée, vous pouvez ajouter des photos instantanément depuis votre appareil, activer le partage automatique quand d’autres membres sont à proximité, et recevoir des suggestions intelligentes pour enrichir la collection dans Pour vous.

Aussi, chaque membre du groupe peut ajouter, retoucher ou supprimer des photos. Les favoris, les légendes et les mots clés se synchronisent aussi. Ainsi, lorsqu’une personne met de l’ordre dans la photothèque, tout le monde en profite.

Détachez le sujet de l’arrière-plan sur une photo

Faites facilement ressortir le sujet d’une image, ou isolez-le en supprimant l’arrière-plan dans Photos, Coup d’œil, Safari, dans une capture d’écran et plus encore. Il suffit de maintenir son doigt sur une personne, un animal ou un objet pour que la sélection se fasse.

Des nouveautés avec iMessage et l’application Messages

Vous pouvez désormais corriger un message tout juste envoyé, ou même annuler l’envoi. Et lorsqu’on vous écrit, marquez un message comme non lu si vous n’avez pas le temps d’y répondre. Ce sera plus facile d’y penser plus tard.

Il y a aussi du changement avec SharePlay via iMessage. Regardez le dernier épisode de votre série préférée ou écoutez un nouveau morceau à distance avec vos proches, et faites vos commentaires en direct dans l’application Messages. Grâce aux commandes de lecture partagée, tout le monde reste synchronisé.

D’autre part, partagez des notes, des présentations, des rappels ou encore des groupes d’onglets Safari dans Messages, et commencez à collaborer instantanément. Les mises à jour des projets partagés apparaissent dans le fil de discussion et vous pouvez facilement contacter vos collègues depuis l’application dans laquelle vous travaillez.

Le lecteur musical en plein écran est de retour

iOS 16 réintroduit un lecteur de musique plein écran sur l’écran de verrouillage avec de grandes pochettes d’album et un fond d’écran aux couleurs assorties. Apple a proposé pour la dernière fois un lecteur de musique plein écran sur l’écran de verrouillage sur iOS 10 en 2016. Si vous n’aimez pas la fonctionnalité, vous pouvez taper sur le bas de l’écran pour minimiser le lecteur de musique et revenir à votre fond d’écran de verrouillage standard.

L’application Mail s’améliore

Les recherches sont plus précises et offrent des résultats plus complets. Et des suggestions s’affichent avant même que vous commenciez votre saisie.

Aussi, vous pouvez annuler l’envoi d’un e-mail, même lorsqu’il est déjà parti. Programmez des messages pour qu’ils soient envoyés quand vous le souhaitez. Et recevez des rappels pour répondre ou revenir à un message plus tard. Vous pouvez également insérer des liens enrichis qui permettent de visualiser plus d’informations d’un simple coup d’œil. Et si vous oubliez une pièce jointe ou une personne dans les destinataires, Mail s’en rend compte immédiatement et vous demande si vous souhaitez y remédier.

Safari et codes d’accès

Avec les codes d’accès, vous disposez d’une nouvelle méthode d’identification chiffrée de bout en bout qui vous protège du phishing et des fuites de données. Selon Apple, ils sont plus sûrs que toutes les méthodes habituelles d’authentification à deux facteurs. Et ils fonctionnent aussi sur les appareils d’autres marques qu’Apple.

Aussi, partagez des onglets et des signets, envoyez des messages ou passez un appel FaceTime directement depuis Safari. Que vous prévoyiez un voyage avec vos proches ou l’achat d’un nouveau canapé avec votre partenaire, vous pouvez retrouver tous vos onglets partagés en un seul endroit. Et chaque personne peut ajouter ses propres trouvailles.

Support amélioré pour les Joy-Con de la Nintendo Switch

iOS 16 prend en charge de nombreuses autres manettes de jeu Bluetooth, notamment les Joy-Cons et la manette Pro de la Nintendo Switch. Les iPhone fonctionnant peuvent maintenant être utilisés avec les Joy-Cons gauche ou droit, ou avec les deux à la fois comme une seule manette.

Un système pour configurer ses traitements

Dans l’application Santé, iOS 16 vous permet de configurer vos traitements. Il faut ouvrir l’application et vous rendre dans Parcourir > Traitements.

Texte en direct dans la vidéo

Lorsque vous regardez une vidéo, vous pouvez la mettre en pause sur n’importe quelle image contenant du texte pour le copier, le traduire, faire une recherche, le partager et bien plus.

Aussi, dans les vidéos, dans les photos et dans l’appareil photo, vous pouvez encore plus facilement interagir avec le texte pour appeler un numéro de téléphone, consulter un site Web, convertir des devises, ou encore traduire des langues.

Dictée plus intelligente

La fonction Dictée ajoute automatiquement les virgules, les points et les points d’interrogation à mesure que vous dictez. Et vous pouvez également insérer des emoji en n’utilisant que votre voix. Dites simplement « emoji souriant » quand vous composez votre message.

D’autre part, vous pouvez passer facilement de la voix au clavier pour saisir du texte. Tapez avec le clavier, touchez le champ de texte, déplacez le curseur et insérez des suggestions QuickType, sans arrêter la fonction Dictée.

Du mieux pour l’application Plans

Programmez plusieurs arrêts sur votre trajet ou accédez facilement à vos itinéraires précédents dans la section Récents. Et comme Plans se synchronise sur tous vos appareils, vous pouvez chercher des itinéraires sur votre Mac et les afficher sur votre iPhone quand vous partez.

Aussi, ajoutez vos cartes de transport dans Cartes, vérifiez leur solde, rechargez-les et consultez le coût total de votre trajet, le tout sans quitter Plans.

Apple Pay et Cartes

Avec iOS 16, visualisez vos reçus et suivez vos commandes réglées avec Apple Pay directement dans l’application Cartes. Aussi, vous pouvez partager en toute sécurité les clés conservées dans l’application Cartes en utilisant vos applications de messagerie préférées, comme Messages, Mail ou WhatsApp. Vous décidez quand et comment vos clés peuvent être utilisées, et vous annulez le partage quand vous le souhaitez.

Sécurité constamment renforcée

Les mises à jour de sécurité importantes sont désormais automatiquement effectuées entre les mises à jour habituelles. Ainsi, votre iPhone est toujours bien protégé.

D’autre part, la fonctionnalité Contrôle de sécurité aide les personnes subissant des violences conjugales à revoir les accès accordés à d’autres. Les permissions de confidentialité sont réinitialisées dans les applications, et l’utilisation des Messages et de FaceTime est limitée à un seul appareil.

Il y a d’autres petites nouveautés présentes avec iOS 16. Elles sont à retrouver sur le site d’Apple.