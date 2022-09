Apple communique une date de sortie pour iPadOS 16 sur iPad et macOS Ventura sur Mac : ce sera en octobre. Jusqu’à présent, le groupe évoquait une disponibilité « plus tard cet automne » sans donner plus de précision.

Pour iPadOS 16, Apple indique sur son site la mention « Disponible sur octobre ». En général, Apple sort les mises à jour majeures d’iOS et d’iPadOS en même temps, à savoir au mois de septembre. Mais l’histoire est différente cette année, avec Apple qui a déjà prévenu que la version sur iPad serait retardée par rapport à la version sur iPhone. Pour sa part, iOS 16 sera disponible le 12 septembre, soit lundi prochain.

Pour macOS Ventura, une sortie en octobre n’est pas vraiment une surprise, tout particulièrement quand on sait qu’Apple organiserait une nouvelle keynote le mois prochain. Celle-ci serait l’occasion d’annoncer de nouveaux iPad et Mac. On peut donc se douter que les nouvelles machines auront la nouvelle version préinstallée.

À ce stade, macOS Ventura reste en version bêta. La 6e bêta a vu le jour le 25 août dernier, d’autres verront le jour au fil des prochaines semaines. Quant à l’iPad, Apple va zapper iPadOS 16.0 et directement sortir iPadOS 16.1. La première bêta d’iPadOS 16.1 est disponible depuis le 23 août dernier.