En plus de proposer la première bêta d’iOS 16.1 sur iPhone, Apple rend disponible la première bêta de watchOS 9.1 sur Apple Watch, de tvOS 16.1 sur Apple TV et la deuxième bêta d’iPadOS 16.1 sur iPad.

La bêta 1 (build 20S5044e) de watchOS 9.1 pour Apple Watch arrive 48 heures après la version finale de watchOS 9 pour le grand public. Il n’y a pour le moment pas d’information concernant les nouveautés à retrouver avec cette mise à jour. Apple ne dit pas non plus quand la version finale sera disponible au téléchargement, mais il est possible que ce soit pour la fin octobre (si l’on se base sur le scénario de l’année dernière avec la sortie de watchOS 8.1).

Si vous avez le profil des développeurs, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre, puis naviguez dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi installer la nouvelle bêta.

Du côté de l’Apple TV, il y a la bêta 1 (build 20K5041d) de tvOS 15.1. Elle aussi arrive 48 heures après la version finale de tvOS 15. Il n’y pour l’instant pas de détails sur les changements.

Si votre Apple TV est configurée pour recevoir les bêtas des développeurs, faites un tour dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.

Enfin, il y a la deuxième bêta (build 20B5045d) d’iPadOS 16.1. Apple a déjà dit qu’iPadOS 16 arrivera en octobre, il y a un report par rapport à iOS 16 qui est déjà disponible sur iPad.

Pour installer la nouvelle version, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle si votre iPad a le profil des développeurs.