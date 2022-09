Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus ont une particularité intéressante, à savoir une vitre arrière amovible. De fait, cela fait de ces modèles les premiers à pouvoir être ouverts facilement par l’arrière depuis l’iPhone 4S.

Pour remplacer la vitre arrière des iPhone 12 et iPhone 13, les Apple Store et les fournisseurs de services agréés Apple doivent ouvrir l’appareil du côté de l’écran, retirer les composants et installer un boîtier avec tous les composants (à l’exception de l’écran et de la caméra arrière). Ce composant est fixé à l’écran et à la caméra arrière d’origine du client, à condition que ces pièces ne soient pas endommagées elles aussi. Pour l’iPhone 11 et les modèles plus anciens dont la vitre arrière est fissurée, les techniciens agréés par Apple remplacent simplement l’appareil entier. La nouvelle méthode pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sera moins coûteuse pour Apple et plus respectueuse de l’environnement.

Quels sont les prix ? En France, Apple demande 199€ pour faire changer la vitre arrière de l’iPhone 14. Le prix est de 229€ pour l’iPhone 14 Plus. Le tarif est de 29€ pour les deux si vous avez l’assurance AppleCare+.

Les premières livraisons d’iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max auront lieu demain. Apple a lancé les précommandes la semaine dernière.