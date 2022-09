Les iPhone 14 Pro et Pro Max ont le droit à plusieurs nouveautés, et l’une d’entre elles est l’écran toujours allumé (Always-On Display). Les smartphones Android peuvent en profiter depuis des années maintenant et voilà que ce système débarque sur les smartphones d’Apple.

Comme le nom l’indique, la fonctionnalité permet d’avoir un écran toujours allumé, même quand vous mettez votre smartphone en veille. L’iPhone 14 Pro va alors s’assombrir et afficher quelques informations, comme la date, l’heure, des widgets et des activités en direct. Apple a attendu l’iPhone 14 Pro parce que ce modèle dispose d’un écran OLED ayant un taux de rafraichissement pouvant descendre jusqu’à 1 Hz (et grimper jusqu’à 120 Hz), là où les iPhone 13 Pro peuvent descendre jusqu’à 10 Hz. Le fait d’atteindre 1 Hz permet (normalement) de réellement limiter la consommation d’énergie.

Cela étant dit, tout le monde peut ne pas être intéressé par un tel affichage, jugeant que ce n’est pas utile. D’ailleurs, Apple a listé huit scénarios où l’écran se coupe complètement :

Votre iPhone est posé face contre une table

Votre iPhone est dans votre poche ou votre sac

Le mode repos dans la section Concentration est activé

Le mode économie d’énergie est activé

Votre iPhone est connecté à CarPlay

Vous utilisez le système Continuité pour avoir votre iPhone en tant que webcam sur Mac

Vous n’avez pas utilisé votre iPhone depuis un moment (votre iPhone apprend vos habitudes d’activité et éteint et allume l’écran en conséquence, y compris si vous avez configuré une alarme ou un horaire de sommeil).

Votre iPhone détecte que vous vous êtes éloigné de lui avec une Apple Watch couplée (l’écran s’allumera lorsque votre Apple Watch sera à nouveau proche de votre iPhone)

Comment désactiver l’écran toujours allumé sur l’iPhone 14 Pro

Le processus pour désactiver la fonctionnalité est très simple, voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Réglages

Rendez-vous dans Luminosité et affichage

Désactiver l’option « Toujours activé »

Ainsi, votre écran s’éteindra réellement lorsque vous appuierez sur le bouton sur la tranche droite pour mettre le smartphone en veille.