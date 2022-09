Des utilisateurs qui ont installé la bêta d’iOS 16.1 sur leur iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max rapportent avoir des problèmes au niveau du GPS, à tel point que celui-ci ne fonctionne pas normalement.

Il s’agit d’une bêta et d’un tout nouvel iPhone, on peut donc se douter que certains bugs peuvent exister. Mais il est vrai que celui-ci en particulier peut faire sourire quand on sait que les iPhone 14 Pro proposent justement… un meilleur support pour le GPS. En effet, les deux smartphones disposent d’un GPS double fréquence haute précision, comme l’explique Apple. Mais il existe un problème avec l’actuelle bêta d’iOS 16.1, souligne MacRumors.

Si vous avez un iPhone 14 Pro ou Pro Max, restez pour le moment sur iOS 16.0.1 et attendez avant éventuellement d’installer la bêta d’iOS 16.1. C’est l’occasion de rappeler qu’il n’est pas conseillé d’installer une version bêta sur son appareil principal, sachant que des problèmes comme celui d’aujourd’hui avec le GPS peuvent exister.

Apple ne dit pas encore quand la version finale d’iOS 16.1 sera disponible au téléchargement sur les différents iPhone. L’année dernière, iOS 15.1 avait vu le jour à la fin octobre. On peut donc imaginer que la sortie pour iOS 16.1 se fera plus ou moins au même moment cette année.