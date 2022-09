Chongdiantou a réalisé des tests de vitesses de chargement avec les iPhone 14 et iPhone 14 Pro Max afin notamment de voir quel est le chargeur optimal.

Selon le test, le meilleur compromis est l’adaptateur secteur USB-C de 30 W d’Apple. C’est le modèle qui peut charger l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro Max à leur vitesse de charge maximale, à savoir respectivement 25 W et 27 W. Tous les autres chargeurs d’Apple qui coûtent plus chers chargent les appareils à des vitesses égales ou, au mieux, négligeables.

Le tableau ci-dessous pour l’iPhone 14 Pro Max montre que les adaptateurs secteur de 18 W et 20 W sont à leur maximum. Le modèle de 29 W délivre 26,05 W au smartphone. C’est quasiment la même chose avec les autres modèles. Nul besoin de les acheter en pensant que la charge sera plus rapide avec eux, ce n’est pas le cas. Le modèle d’Apple de 30 W est disponible pour 45€.

De plus, Chongdiantou a constaté que l’iPhone 14 Pro Max peut brièvement atteindre des vitesses de charge maximales de près de 29 W avec l’ancien adaptateur de 29 W d’Apple, conçu pour le MacBook 12 pouces et abandonné en juin 2018.

Au fait, qu’en est-il des iPhone 14 Pro et 14 Plus ? Il n’y a pas encore un test, mais il est là aussi fort probable que le chargeur de 30 W d’Apple soit le modèle idéal.

Pour rappel, les iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max supportent une charge maximale de 23 W et 27 W respectivement. Les temps de charge entre les modèles de 2021 et 2022 sont donc plus que similaires. Il sera intéressant de voir si une progression sera notable l’an prochain avec les iPhone 15, sachant qu’ils devraient adopter un port USB-C.