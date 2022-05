Nouvelle confirmation qu’Apple teste des iPhone avec un port USB-C et le premier modèle à l’avoir pourrait bien être l’iPhone 15 en 2023, selon Bloomberg.

L’iPhone 15 avec un port USB-C se précise

Il y a quelques jours, l’analyste Ming-Chi Kuo, bien renseigné au sujet d’Apple, avait déjà évoqué l’abandon du port Lightning pour un remplacement par le port USB-C sur l’iPhone 15. Bloomberg confirme donc l’information avec ses propres sources. Le site précise ce que l’on savait déjà : l’iPhone 14 de 2022 restera avec le port Lightning. Aussi, il indique qu’Apple pourrait proposer un adaptateur Lightning vers USB-C afin de pouvoir toujours utiliser certains accessoires existants.

Ce changement de port pourrait bien avoir un lien avec l’Europe. L’Union européenne veut que les constructeurs proposent un port unique sur leurs appareils afin que les consommateurs puissent utiliser le même câble. C’est dans un objectif de faire du bien à l’environnement en évitant de créer plein de câbles pour tel ou tel appareil. L’UE a choisi de se tourner vers le port USB-C, sachant que celui-ci est déjà adopté par la plupart des constructeurs.

Apple connaît déjà ce port puisqu’on le retrouve sur certains de ses appareils, dont les Mac et iPad. Mais certains ont encore un port Lightning, comme les iPhone, la télécommande de l’Apple TV et le boîtier de charge des AirPods.

Un iPhone 15 avec un port USB-C permettrait d’utiliser le même câble que les Mac, iPad, les smartphones Android et d’autres appareils. Ce serait aussi un moyen d’avoir des vitesses de transfert plus importantes. Ce point est intéressant sachant que les iPhone peuvent filmer en 4K et utiliser le format ProRes. Celui-ci occupe une place importante au niveau du stockage, d’où l’intérêt d’avoir une bonne vitesse de transfert pour rapatrier les vidéos sur son ordinateur.

Reste une question maintenant : aura-t-on des iPhone USB-C en Europe et des modèles Lightning ailleurs ? Ce serait surprenant et il est possible que l’USB-C s’impose sur tous les modèles, qu’importe le pays.