Le passage au port USB-C sur les iPhone 15 et 15 Pro offre de nouvelles possibilités, dont celle de charger un autre iPhone. Cela fonctionne aussi en se connectant à un smartphone Android.

Comme le montre le YouTubeur Marques Brownlee (MKBHD), si vous branchez un iPhone 15 à un iPhone équipé d’un port Lightning, l’iPhone 15 chargera systématiquement l’ancien modèle, qu’importe le niveau de charge de l’un et de l’autre.

Si vous branchez un iPhone 15 sur un autre iPhone 15, les deux téléphones communiquent pour savoir quelle est l’autonomie de chaque modèle. Celui a le plus d’autonomie va ainsi charger l’autre, systématiquement.

Vient ensuite le cas de brancher un iPhone 15 à un smartphone Android. Si ce dernier supporte l’USB Power Delivery, alors une communication s’effectue entre les deux appareils et l’appareil sous Android peut charger l’iPhone 15 si c’est nécessaire. S’il n’y a par contre pas le support pour l’USB Power Delivery, c’est un peu aléatoire. Un téléphone peut charger l’autre ou l’inverse, et il n’existe aucun moyen de forcer une direction de charge.

Have you ever wondered what happened when you plugged random things into the iPhone 15's new USB port? Well wonder no more

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 19, 2023