Le port USB-C de la prochaine gamme d’iPhone 15 serait-elle un véritable aimant à switchers. On peut le penser à la lecture d’une étude de SellCell, qui semble indiquer clairement que le port USB-C est une évolution finalement majeure de la gamme iPhone. Ainsi, 63% des propriétaires d’iPhone interrogés (sur un panel de 1000 personnes) estiment que la présence d’un port UCB-C pourrait les inciter à passer à l’iPhone 15. Et sur ces 63%, 37% expliquent que le principal déclencheur d’achat est le fait de n’avoir plus à utiliser qu’un seul câble universel pour la recharge des iPhone, iPad ou des MacBook. Au global, les 2/3 des utilisateurs d’iPhone sont intéressés par l’achat d’un iPhone 15.

Plus impressionnant encore, 44% des utilisateurs de smartphones sous Android (sur un panel de 1000 personnes encore) se laisseraient bien tenter par l’iPhone 15 si ce dernier intègre bien le port USB-C ! C’est énorme. Sur ces 44%, 35% expliquent que la possibilité d’utiliser le câble USB-C avec du matériel de toutes marque est le principal facteur d’achat ici. Au global, 34% des utilisateurs Android se disent potentiellement intéressés par l’iPhone 15 (même si ce dernier n’intègre pas l’USB-C). Reste à savoir désormais si le port USB-C sera uniquement réservé aux iPhone 15/15 Pro commercialisés en Europe.