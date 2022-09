Comme il le fait désormais traditionnellement avec chaque nouvelle gamme d’iPhone, le Youtubeur Mrwhosetheboss (excellent au passage) a réalisé un comparatif vidéo d’autonomie entre les iPhone 14 Pro/Pro Max, l’iPhone 14, et d’autres modèles d’iPhone relativement récents comme l’iPhone SE, l’iPhone 13 mini et les iPhone 12 et 13. Les iPhone sont disposés en ringuette tandis que le Youtubeur réalise un certain nombre d’actions (ouverture fermeture d’apps, lecture de idéos, navigation, jeux, etc.), et ce jusqu’à extinction de tous les iPhone.

A ce petit jeu, l’iPhone SE est le premier modèle à quémander une recharge (près de 5 heures d’autonomie, ce qui est peu), suivi par le 13 mini (6h36 minutes), l’iPhone 12 (6h48 minutes), l’iPhone 13 (7h15 minutes), l’iPhone 14 (7h13 minutes) et l’iPhone 14 Pro (7h49n minutes). Sans surprise, c’est l’iPhone 14 Pro Max qui clot les débats avec une autonomie impressionnante de 9h31 minutes ! C’est un peu moins que l’iPhone 13 Pro Max (9h52 minutes), mais en usage courant, l’iPhone 14 Pro Max devrait largement tenir 2 ou 3 jours entre deux recharges, ce qui confirme les énormes progrès d’Apple sur l’autonomie de ses iPhone.