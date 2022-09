Après le tweet sous forme de teaser, la confirmation est venue d’Electronic Arts : Ted Lasso et le club du AFC Richmond seront bien au menu du prochain Fifa 23 . Un trailer nous dévoile l’entraineur à moustache (interprété par Jason Sudeikis dans la série) et quelques unes des autres figures du AFC Richmond, à l’instar du bouillant Roy Kent (Brett Goldstein), du coach Beard (Brendan Hunt) ou bien encore de Sam Obisanya ! A noter que le stade Nelson Road des Greyhounds sera lui aussi présent dans le jeu.



Bien entendu, l’AFC Richmond pourra être joué via un mode carrière-narratif à part, avec des séquences cinématiques intermédiaires pour marquer les points forts de l’avancement du club. Espérons que ces séquences auront su garder les dialogues caustiques de la série… L’AFC sera aussi jouable en modes Matches en ligne, Saisons en ligne et Coup d’envoi. La totale ! Fifa 23 sera disponible sur consoles et PC le 30 septembre prochain.