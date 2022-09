Il existe un bug au niveau d’iOS 16 qui vient faire planter l’application Mail d’Apple. C’est possible grâce à un problème au niveau de l’adresse de l’expéditeur, voici comment cela se présente.

Equinux a découvert ce bug d’iOS 16 en analysant des e-mails faisant office de spam. L’équipe explique :

Nous avons commencé à voir des problèmes d’e-mail sur iOS pour plusieurs personnes de notre équipe : l’application Mail plantait dès le lancement. Il s’est avéré que les membres de l’équipe avaient tous reçu le même message de spam. L’examen de la source brute du message n’a pas révélé immédiatement de signaux d’alarme — il s’agissait d’un e-mail HTML assez basique. Cependant, un coup d’œil aux en-têtes du message a montré que les spammeurs avaient fait quelque chose d’inhabituel dans le champ « de ».

Une adresse classique ressemble à expediteur@exemple.fr. Ici, les spammeurs ont mis “”@exemple.fr. L’application Mail d’Apple sur iOS 16 n’aime visiblement pas ça, au point que l’application plante dès qu’un e-mail avec ce format d’adresse est reçu.

Le bug est présent aussi bien sur iOS 16 que sur iOS 16.0.1 et iOS 16.1 qui se veut actuellement disponible en version bêta. Il est toutefois bon de noter que certains services comme Gmail et Outlook/Hotmail font le nécessaire au niveau des e-mails entrants pour empêcher ce genre de scénario. Mais d’autres services ne changent rien et c’est notamment le cas d’iCloud. En effet, Apple ne fait rien de particulier.

Si l’envie vous prend, vous pouvez tester le bug en vous rendant sur ce formulaire créé pour l’occasion et entrer votre adresse e-mail. Vous recevrez un e-mail qui fera planter l’application Mail sous iOS 16, et ce à chaque fois. Comment retrouver une situation normale ? Il faut supprimer l’e-mail reçu, soit depuis une autre application, soit depuis un autre appareil.