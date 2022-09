Apple rend aujourd’hui disponible au téléchargement la bêta 2 (build 20B5050f) d’iOS 16.1 sur iPhone et d’iPadOS 16.1 sur iPad pour les développeurs. Elle débarque une semaine après la première version. La bêta publique équivalente ne va pas tarder.

Il n’y a pour le moment pas d’informations sur les nouveautés que l’on retrouve avec cette version.

La version de la semaine dernière a ajouté plusieurs éléments. Les iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini et iPhone 13 mini ont maintenant le droit au pourcentage de batterie au niveau de la barre d’état. Les autres iPhone avec Face ID peuvent en profiter depuis iOS 16. Aussi, le support de Matter, qui assure l’interopérabilité entre les appareils domestiques intelligents de différentes entreprises, se met progressivement en place avec un réglage dédié qui a fait son apparition. On peut également citer de nouvelles options pour choisir entre la personnalisation de l’écran de verrouillage ou de l’écran d’accueil, et non plus seulement de l’écran de verrouillage. Les autres nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareils est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta 2 d’iOS 16.1.

Dans le même temps, il y a la bêta 2 (build 20K5046d) de tvOS 16.1 pour l’Apple TV et la bêta 2 (build 20S5049d) pour l’Apple Watch.