Apple a proposé aujourd’hui la bêta 1 d’iOS 16.1 sur iPhone, qui arrive peu de temps après la version finale d’iOS 16. Il y a quelques nouveautés avec cette nouvelle version, c’est l’occasion de les découvrir.

— Les iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini et iPhone 13 mini ont maintenant le droit au pourcentage de batterie au niveau de la barre d’état. Les autres iPhone avec Face ID peuvent en profiter depuis iOS 16. C’est disponible depuis Réglages > Batterie en activant l’option « Pourcentage de batterie ».

— Le support de Matter fait ses débuts, avec un espace dédié dans les réglages. Créé par la Connectivity Standards Alliance qui comprend des entreprises comme Apple, Amazon et Google, Matter assure l’interopérabilité entre les appareils domestiques intelligents de différentes entreprises. HomeKit, Google Assistant, Alexa, SmartThings et d’autres appareils de maison intelligente qui prennent en charge Matter pourront fonctionner ensemble.

iPadOS 16.1 has a new Matter Accessories option menu in Settings pic.twitter.com/iqVsfP209r

