Aujourd’hui marque la disponibilité d’iOS 16 en version finale et voilà qu’Apple en profite pour dévoiler une nouvelle fonctionnalité qui a pour nom Clean Energy Charging en anglais, cela concerne la charge de l’iPhone.

Apple fait savoir que Clean Energy Charging vise à réduire l’empreinte carbone de l’iPhone en optimisant les temps de charge lorsque le réseau électrique utilise des sources d’énergie plus propres. Mais ce sera avec une future mise à jour d’iOS 16 qui arrivera d’ici la fin de l’année, ce n’est pas disponible aujourd’hui. De plus, il y a une limitation de taille : ce sera uniquement proposé aux États-Unis.

Il est intéressant de voir qu’Apple a attendu aujourd’hui pour annoncer publiquement cette fonctionnalité. Le groupe aurait très bien pu l’évoquer en juin lors de l’annonce d’iOS 16 à la WWDC. La société aurait également pu en toucher deux mots lors de sa keynote où les iPhone 14 ont été annoncés.

On notera qu’il ne s’agit pas de la seule fonctionnalité qui n’est pas disponible au lancement d’iOS 16. Apple a déjà dit que la photothèque partagée iCloud arrivera avec une future mise à jour. Il en va de même pour les activités en direct sur l’écran de verrouillage, ainsi que le support du standard Matter. Apple n’a pas non plus encore proposé la prise en charge de SharePlay avec la Game Center et l’intégration des contacts, l’application Freeform, le partage des clés ou la configuration facile des raccourcis.