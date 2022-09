Véritable star de la scène indé, Shovel Knight fait son retour sur consoles… et sur le service par abonnement Apple Arcade. Avec Shovel Knight Dig du tandem de studios Nitrome et Yacht Club Games, le célèbre chevalier change cette fois radicalement de gameplay puisque l’on se retrouve en face d’un jeu de creusage mâtiné de loots (équipements, trésors) et de combats contre les sbires de l’infâme Drill Knight, qui a subtilisé le butin de Shovel Knight avant de s’enfoncer dans les tréfonds de la Terre.



Le style graphique rétro-pixels est l’un des plus aboutis que l’on ait pu voir ces derniers temps (normal, c’est le studio Nitrome à la manoeuvre), les animations sont à croquer et il y a même de jolis effets de parallaxe ! Pour ne rien gâcher les niveaux sont générés aléatoirement entre chaque partie, ce qui garantit un haut niveau de jouabilité (comme si le fait que le jeu soit ultra addictif ne suffisait pas). Shovel Knight Dig est immédiatement disponible sur le service par abonnement Apple Arcade.