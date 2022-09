Un test avait déjà montré que la fonction de détection d’accident fonctionnait parfaitement sur l‘iPhone 14 Pro, et désormais, cette fonction a été mise à l’épreuve du réel. Au moins deux utilisateurs d’iPhone 14 Pro rapportent en effet que le précieux a pris l’initiative d’appeller le 911 suite à un accident avec leur véhicule. L’utilisateur Reddit JakeM35 a publié un cliché de l’accident (voir ci-dessous) et confirme donc que l’iPhone a bien appelé les secours juste après avoir détecté le crash. Un opérateur des services d’urgence était déjà au bout du fil lorsque l’utilisateur commençait à peine à se remettre de ses émotions. Un second utilisateur rapporte une expérience similaire, ajoutant qu’il n’arrivait plus à retrouver son iPhone après le choc quand ce dernier a appelé automatiquement le 911.

Ces deux premiers cas (heureusement sans gravité) semblent donc indiquer que la fonction de détection d’accident n’est pas un gadget, ce qui n’étonne pas vraiment concernant Apple. La firme de Cupertino a en effet adopté depuis plusieurs années une stratégie exigeante concernant les fonctions de santé et de sécurité intégrées à ses produits, qui toutes passent par de nombreuses étapes de contrôle et de vérification qui en garantissent le bon fonctionnement. C’est sans doute la raison pour laquelle tous les tests et les comparatif indiquent que l’ECG de l’Apple Watch est le plus précis des smartwatchs du marché.